Muere a los 101 años Norman Lear, icónico productor de películas y comedias de televisión

Incluso a los 90 años, Lear siguió trabajando. Junto con Jimmy Kimmel, Lear, de 95 años, produjo y presentó tres episodios de “Live in Front of a Studio Audience”, que ganó los premios Primetime Emmy en 2019 y 2020. La serie contó con estrellas actuales como Jamie Fox, Woody Harrelson y Viola Davis que recrearon episodios originales de “The Jeffersons”, “All in the Family” y “Good Times”.

Fue productor ejecutivo de los clásicos del cine de culto “The Princess Bride” y “Fried Green Tomatoes” y fue nominado al Premio de la Academia al mejor guión por “Divorce American Style”. Su defensa política llevó al establecimiento de la organización política liberal People for the American Way.

