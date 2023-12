Aumento para jubilados, Asignación Universal por Hijo y Asignación Universal por Embarazo: ¿cuánto se cobrará en cada caso y cómo consultar en Anses?

Además, se prevé el pago de un refuerzo para las jubilaciones y pensiones mínimas de 15.000 pesos en junio, 17.000 pesos en julio y 20.000 pesos en agosto, equivalente a US$ 30, US$ 34 y US$ 40, respectivamente, según la cotización del mercado informal.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.