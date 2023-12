Blinken y Mayorkas sostuvieron “reunión muy productiva” con pares mexicanos

(CNN) — El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que tuvo una “reunión muy productiva” con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su gabinete en una publicación este miércoles a través de X.

El encuentro de este miércoles se produce mientras Estados Unidos busca ayuda de México para reducir los cruces fronterizos mientras el presidente Joe Biden enfrenta una presión cada vez mayor sobre el manejo de la frontera sur de Estados Unidos.

Caravana de migrantes de México hacia EE.UU.: el llamado “Éxodo de la pobreza”

“El desafío regional de la migración requiere soluciones regionales y apreciamos el compromiso de México de continuar sus esfuerzos junto a nosotros y con otros”, escribió Mayorkas.

La reunión bilateral entre el secretario de Estado, Antony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Liz Sherwood-Randall, y sus homólogos mexicanos duró aproximadamente dos horas y media, según altos funcionarios de la administración.

“Como dejamos claro hoy en la Ciudad de México, estamos comprometidos a asociarnos con México para abordar nuestros desafíos compartidos, incluida la gestión de una migración irregular sin precedentes en la región, la reapertura de puertos de entrada clave y la lucha contra el fentanilo ilícito y otras drogas sintéticas”, dijo Blinken en una publicación en X.

Altos funcionarios de la administración dicen que han visto “en los últimos días una reducción bastante significativa en los cruces fronterizos”.

Según altos funcionarios de la administración, México compartió planes para acabar con los traficantes de migrantes, lo que está contribuyendo al reciente aumento en la frontera.

México también ha asumido un papel de liderazgo en “llevar a cabo una gestión fronteriza humana, incluidas las repatriaciones”, dijo un alto funcionario de la administración, y que este año se llevaron a cabo más repatriaciones que nunca.

