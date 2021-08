“Me quitaron mi sueño”: la velocista de Belarús Kristina Timanovskaya en una semana que le cambió la vida

Noticias - CNN

Alexandra Ferguson

(CNN) — La velocista bielorrusa Kristina Timanovskaya iba a competir el lunes en los 200 metros femeninos de los Juegos Olímpicos de Tokio, con la esperanza de que su duro trabajo la catapultara al podio. En cambio, se convirtió en el centro de atención mundial por su actuación fuera de la pista. Según Timanovskaya, representantes del equipo nacional de Belarús intentaron enviarla a la fuerza a su país de origen después de que criticara a las autoridades deportivas en un post de Instagram el viernes. La atleta de 24 años, argumentando tener miedo a ser encarcelada, se negó a abordar el vuelo desde Japón el lunes, y ese mismo día se le concedió un visado humanitario desde Polonia.

Su publicación en Instagram no era explícitamente política, pero los atletas bielorrusos se han enfrentado a represalias, han sido detenidos y excluidos de los equipos nacionales por criticar al gobierno tras las protestas masivas del año pasado contra el presidente Alexander Lukashenko.

Atleta olímpica bielorrusa temía ser arrestada en su país; ahora está “a salvo”

El Comité Olímpico Nacional de Bielorrusia ha dicho que Timanovskaya fue retirada de los Juegos debido a su “estado emocional y psicológico”.

CNN habló con Timanovskaya sobre cómo se desarrolló su semana.

Timanovskaya entra en la embajada de Polonia en Tokio el 2 de agosto de 2021.

P: Cuéntanos más sobre el viaje al aeropuerto el lunes

Timanovskaya: Hubo dos hombres que me acompañaron al aeropuerto. Uno de ellos era un representante de nuestro Comité Olímpico Nacional y el segundo era alguien de nuestro equipo, quizá un médico o un psicólogo. No me dijeron nada, simplemente cogieron mi maleta y me llevaron al aeropuerto.

¿Qué te hizo decidir no abordar el vuelo?

T: Antes de subir al auto, mi abuela me llamó. Me dijo que no debía volver a Belarús porque allí no era seguro para mí. Me dijo que decían cosas malas de mí en la televisión (estatal): que estaba enferma, que tenía problemas psicológicos.

Mis padres comprendieron que si decían ese tipo de cosas sobre mí en la televisión, lo más probable es que no pudiera volver a mi casa en Belarús… No sé a dónde me llevarían. Tal vez a la cárcel o, más probablemente, a un hospital psicológico.

En el aeropuerto, utilicé una aplicación de traducción en mi teléfono para escribir que necesitaba ayuda. Encontré a un policía y le mostré mi teléfono.

EE.UU., Canadá, la UE y el Reino Unido impusieron sanciones a Belarús por el arresto de periodistas y la continua represión

¿Imaginabas que todo esto ocurriría a raíz de tu publicación en Instagram?

T: No. No estaba de acuerdo con la decisión de nuestro entrenador, que había decidido que yo corriera los relevos sin mi consentimiento.

Cuando intenté hablar con ellos, me ignoraron. Mis entrenadores dijeron que no era su decisión enviarme a casa, que simplemente se les dijo que lo hicieran. Mis entrenadores no me dijeron quién les había ordenado enviarme a casa.

¿Cuándo te diste cuenta de que tu vida en Belarús no volvería a ser la misma?

T: Sucedió después de recibir la llamada de mi abuela. Antes de eso, pensaba que tal vez podría volver a casa sin problemas. Pero después de las declaraciones que se hicieron sobre mí en la televisión, me di cuenta de que sería peligroso.

Me sorprendió mucho que se hicieran esas declaraciones sobre mí en la televisión, ya que yo no hablaba de política ni del gobierno. Fue un gran shock.

Realmente no quiero decir nada sobre el presidente, sobre la política. Prefiero mantenerme al margen de este tema. Quiero seguir con mi carrera deportiva y hacer lo que pueda.

Simone Biles revela que su tía murió “inesperadamente” durante los Juegos Olímpicos

¿Cómo te sientes por haberte quedado fuera de los Juegos?

Estoy disgustada porque se me negó la oportunidad de estar en los Juegos Olímpicos. Estaba preparada para los Juegos, especialmente para los 200 metros. Me quitaron el sueño de participar en las Olimpiadas. Me arrebataron esta oportunidad. Quiero seguir con mi carrera deportiva. Ya estoy pensando en los próximos Juegos Olímpicos.

¿Cuál es tu mensaje para la gente de Belarús?

T: No tengan miedo, expresen siempre su opinión. Tenemos que tener libertad de expresión y la gente debe expresar su opinión.

Esta entrevista fue editada para facilitar su comprensión. Kara Fox de CNN contribuyó con este reportaje.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.