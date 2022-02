Así es Ucrania: cronología, datos, historia y hechos sobre el país

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Ucrania es el segundo país europeo más grande en área después de Rusia. Limita con Moldavia, Rumania, Hungría, Eslovaquia, Polonia, Bielorrusia, Rusia y el Mar Negro en Europa del Este.

Estos son algunos datos generales sobre Ucrania, según el World Factbook de la CIA.

Área: 603.550 km2 (ligeramente más pequeña que Texas)

Población: 43.745.640 (actualizado en julio de 2021)

Edad promedio: 41,2 años

Capital: Kyiv.

Grupos étnicos: ucraniano 77,8 %. Ruso 17,3%. Bielorruso 0,6%. Moldavo 0,5%. Tártaro de Crimea 0,5 %. Búlgaro 0,4 %. Húngaro 0,3 %. Rumano 0,3 %. Polaco 0,3%. Judío 0,2 % y otros 1,8 % (Estimaciones para 2001)

Desempleo: 8,9% (Estimación de 2019)

Algunos datos de Ucrania

Antes del siglo XX, los territorios ucranianos fueron controlados en diferentes momentos por Rusia, Polonia, Lituania, mongoles, cosacos y otros.

Desde los siglos XVIII al XX, Rusia y la Unión Soviética llevaron a cabo un programa de rusificación para desalentar la identidad nacional ucraniana.

Cronología y datos históricos de Ucrania

1917-1920 — Después de la Revolución Rusa de 1917 y hacia el final de la Primera Guerra Mundial, Ucrania es brevemente una nación independiente.

Década de 1920 — Ucrania se convierte en parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

1921-1922 — Una hambruna mata a más de un millón de personas.

1932-1933 — La política de colectivización del líder soviético Joseph Stalin conduce a la Gran Hambruna (Holodomor) en la que millones de ucranianos mueren de hambre.

1941 — Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania invade Ucrania. Más de seis millones de ucranianos, la gran mayoría de ellos civiles, mueren en la guerra.

1944 — La Unión Soviética recupera el control de Ucrania y amplía sus fronteras para incluir el territorio tomado de Rumania, Polonia y Checoslovaquia.

26 de abril de 1986 — El reactor 4 explota en la planta de energía nuclear de Chernobyl, Ucrania, liberando grandes cantidades de radiación a la atmósfera. Murieron más de 30 personas, e incontables más fallecieron más tarde a causa de los síntomas de la radiación. El gobierno evacua a unas 135.000 personas del área y la zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor de la planta permanece inhabitable.

16 de julio de 1990 — Ucrania declara su soberanía.

24 de agosto de 1991 — El Parlamento declara la independencia, pendiente de referéndum el 1 de diciembre.

1 de diciembre de 1991 — El referéndum de independencia pasa con el 90% de aprobación.

8 de diciembre de 1991 — Ucrania se une a la nueva Comunidad de Estados Independientes, junto con Rusia y Bielorrusia.

Ucrania en el siglo XXI

2004 — El presidente Leonid Kuchma se niega a postularse para un tercer mandato y respalda al primer ministro Viktor Yanukovych. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, también apoya la campaña de Yanukovych.

Septiembre de 2004 — El candidato de la oposición, Viktor Yushchenko, desarrolla una misteriosa enfermedad que le deja la cara con marcas como de viruela. Las pruebas médicas muestran más tarde que sufre de envenenamiento por dioxina.

31 de octubre de 2004 — En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Yanukovych y Yushchenko recibieron alrededor del 40% de los votos.

21 de noviembre de 2004 — las encuestas preliminares a boca de urna de la segunda vuelta dan al opositor Yushchenko una ventaja del 52% frente al 43% de Yanukovych, pero se declara oficialmente ganador a Yanukovich. Los monitores electorales independientes alegan fraude.

22 de noviembre de 2004 — Protestas masivas recorren el país, con manifestantes vestidos de naranja, el color de la campaña de Yushchenko. La activista Yulia Tymoshenko se convierte en una figura destacada de la Revolución Naranja prooccidental.

3 de diciembre de 2004 — La Corte Suprema declara inválida la elección de segunda vuelta anterior y ordena una nueva segunda vuelta.

26 de diciembre de 2004 — El opositor Viktor Yushchenko gana las elecciones con aproximadamente el 52% de los votos y toma posesión como presidente un mes después.

Enero de 2006 — El monopolio energético ruso Gazprom corta brevemente el suministro de gas natural a Ucrania.

Enero de 2009 — Gazprom vuelve a cortar el suministro de gas natural a Ucrania por una disputa de pago.

Segunda década del siglo XXI y el papel de Rusia en el país

17 de enero de 2010 — Se realizan elecciones presidenciales. Yushchenko recibe solo el 5% de los votos. Yanukovich recibe el 35% y Yulia Tymoshenko, antigua primera ministra de Yuschenko, recibe el 25%, lo que requiere una segunda vuelta.

14 de febrero de 2010 — En la segunda vuelta, Yanukovich gana el 48,95 % de los votos frente al 45,47% de Tymoshenko. Tymoshenko alega fraude y critica abiertamente a Yanukovich. Pierde su puesto como primera ministra en marzo.

Junio de 2010 — El parlamento de Ucrania abandona los planes para unirse a la OTAN.

Agosto de 2011 — Una moción judicial pide el arresto de Yulia Tymoshenko. El arresto está relacionado con un contrato de gas de 2009 negociado cuando ella era primera ministra. Tymoshenko descarta todos los cargos en su contra como políticos y califica el juicio de “farsa”.

Octubre de 2011 — Tymoshenko es declarada culpable de “abusar de su cargo” de manera criminal por el acuerdo de gas de 2009 con Gazprom. Es condenada a siete años de prisión.

21 de noviembre de 2013 — El presidente Yanukovych se retracta de un acuerdo comercial con la Unión Europea debido a la presión de Rusia. Comienzan las protestas callejeras en Kiev.

17 de diciembre de 2013 — Putin acuerda comprar $15.000 millones de la deuda de Ucrania y reducir el precio del gas natural suministrado al país.

Inicia la crisis de Crimea

16 de enero de 2014 — Yanukovych firma leyes que restringen el derecho a protestar. Esto lleva a un gran número de manifestantes en Kyiv y enfrentamientos con la policía. La ley se deroga el 28 de enero.

21 de febrero de 2014 — Las negociaciones conducen a un acuerdo que reduce los poderes de Yanukovych como presidente y revierte partes de la Constitución.

22 de febrero de 2014 — El parlamento vota para destituir a Yanukovych de su cargo. El mismo día, la exprimera ministra Yulia Tymoshenko sale de prisión.

24 de febrero de 2014 — Se emite una orden de arresto contra Yanukovych.

28 de febrero de 2014 — Andrii Parubii, el jefe de seguridad y defensa nacional de Ucrania, dice que las fuerzas militares y policiales del país han impedido que las fuerzas militares rusas tomen dos aeropuertos en Crimea.

1 de marzo de 2014 — La cámara alta del parlamento ruso vota para enviar tropas a Crimea el mismo día que el líder prorruso de Crimea, Sergey Aksyonov, pide ayuda a Putin para mantener la paz.

2 de marzo de 2014 — El primer ministro de Ucrania, Arseniy Yatsenyuk, dice sobre las tropas rusas en la península de Crimea: “Esta es una alerta roja. Esto no es una amenaza. En realidad, es una declaración de guerra a mi país”.

3 de marzo de 2014 — El embajador de Ucrania, Yuriy Sergeyev, dice en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU que Rusia utilizó aviones, barcos y helicópteros para inundar Crimea con 16.000 soldados.

4 de marzo de 2014 — El secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, visita Ucrania y anuncia que Estados Unidos otorgará al nuevo gobierno de Ucrania una garantía de préstamo de mil millones de dólares. Altos funcionarios de la administración estadounidense le dijeron a CNN que esto ayudará a aislar a la economía ucraniana de los efectos de la reducción de los subsidios energéticos de Rusia.

6 de marzo de 2014 — El parlamento de Crimea vota para celebrar un referéndum sobre la salida de Ucrania y convertirse en parte de Rusia.

16 de marzo de 2014 — En el referéndum de Crimea, el 96,7 % vota a favor de abandonar Ucrania y anexarse a Rusia.

17 de marzo de 2014 — Funcionarios de Estados Unidos y la Unión Europea anuncian sanciones a más de dos docenas de funcionarios rusos y sus aliados en Crimea. El parlamento regional de Crimea solicita unirse a Rusia, y en Moscú, Putin firma un decreto que reconoce la independencia y soberanía de la República de Crimea.

18 de marzo de 2014 — En Moscú, Putin firma un pacto de anexión con el primer ministro de Crimea y el alcalde de la ciudad de Sebastopol.

18 de marzo de 2014 — En respuesta a los pistoleros enmascarados que mataron a un miembro del ejército de Ucrania, hirieron a otro y arrestaron al resto del personal de una base en Crimea, el Ministerio de Defensa autoriza a sus fuerzas en Crimea a usar armas “para proteger y preservar la vida de los soldados ucranianos”.

21 de marzo de 2014 — Yatsenyuk, en Bruselas, firma los elementos políticos de un pacto comercial con la Unión Europea.

22 de marzo de 2014 — En Crimea, las fuerzas especiales rusas toman el control de la base aérea de Belbek y las fuerzas de autodefensa prorrusas toman el control de la base militar Novofederoskoe y de un barco ucraniano, el Slavutych.

27 de marzo de 2014 — El Fondo Monetario Internacional acuerda permitir que Ucrania tome prestado hasta US$ 18.000 millones en los próximos dos años. La Asamblea General de la ONU aprueba una resolución que declara que el referéndum de sucesión de Crimea de Ucrania no es válido; la votación de la resolución es 100-11, con 58 abstenciones.

15 de abril de 2014 — El presidente en funciones, Oleksandr Turchynov, le dice al parlamento del país que se está llevando a cabo una “operación antiterrorista” en la agitada región oriental de Donetsk, en Ucrania. Las tensiones se han disparado en los últimos días en el este de Ucrania, donde los rebeldes prorrusos han tomado edificios gubernamentales y policiales en hasta 10 pueblos y ciudades.

25 de mayo de 2014 — Petro Poroshenko declara la victoria en las elecciones presidenciales de Ucrania, luego de las encuestas preliminares a boca de urna que sugirieron que obtuvo el 56% de los votos.

27 de mayo de 2014 — Las autoridades anuncian que una batalla entre rebeldes prorrusos y fuerzas gubernamentales en el aeropuerto de Donetsk se ha cobrado 40 vidas.

7 de junio de 2014 — Poroshenko presta juramento como nuevo presidente de Ucrania.

27 de junio de 2014 — Ucrania firma un acuerdo comercial con la Unión Europea, el mismo acuerdo del que Yanukovych se retractó en 2013.

17 de julio de 2014 — El vuelo 17 de Malaysia Airlines se estrella en el este de Ucrania después de ser derribado por un avión de superficie con un misil aéreo, según Estados Unidos. Las 298 personas a bordo mueren.

24 de julio de 2014 — Yatsenyuk y su gabinete anuncian su renuncia. Una semana después, el parlamento rechaza su renuncia.

20 de septiembre de 2014 — Ucrania y los separatistas prorrusos acuerdan un alto el fuego.

26 de octubre de 2014 — Los ucranianos votan en las elecciones parlamentarias. Los ciudadanos ucranianos en Crimea, anexada por Rusia, y las áreas orientales controladas por separatistas prorrusos no participan en las elecciones debido a la violencia en curso. Poroshenko elogia los resultados de las encuestas a boca de urna y dice que el resultado proyectado brinda “un respaldo poderoso e irreversible al camino de Ucrania hacia Europa”.

26 de enero de 2015 — Poroshenko anuncia que Ucrania solicitará al tribunal de La Haya que investigue los supuestos “crímenes contra la humanidad” en el conflicto del este de Ucrania.

11 de febrero de 2015 — El presidente de Francia, Francois Hollande, la canciller de Alemania, Angela Merkel, Poroshenko y Putin se reúnen en Minsk, Bielorrusia, para conversaciones de paz.

12 de febrero de 2015 — Las conversaciones de paz terminan con un gran avance: un alto el fuego y un acuerdo para que ambas partes retiren las armas pesadas. En marzo, las armas pesadas se retiran del frente, pero la violencia continúa.

10 de abril de 2016 — Yatsenyuk anuncia que renunciará.

20 de febrero de 2017 — Comienza un alto el fuego destinado a poner fin a la sangrienta lucha entre las fuerzas ucranianas y los separatistas respaldados por Rusia. El alto el fuego es un nuevo intento de hacer cumplir el protocolo de paz de Minsk, un acuerdo que ha fracasado repetidamente desde que se implementó parcialmente por primera vez en 2015.

21 de abril de 2019 — El recién llegado a la política y comediante de televisión Volodymyr Zelensky declara la victoria en las elecciones presidenciales de Ucrania después de que las encuestas a pie de urna mostraran que está en camino de una victoria aplastante contra el titular Poroshenko. La campaña populista de Zelensky se centró en su promesa de luchar contra la corrupción y reactivar la economía.

1 de mayo de 2019 — The New York Times publica un artículo sobre acusaciones contra el exvicepresidente Joe Biden y su hijo, Hunter Biden, relacionadas con una empresa de energía ucraniana llamada Burisma Holdings. Biden hijo formó parte de la junta directiva de Burisma y en 2016, su padre presionó a Ucrania para que destituyera a un fiscal que había investigado a la empresa. Rudy Giuliani, el abogado personal del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dice a The New York Times que está investigando el asunto en nombre de su cliente, lo que indica que la medida del vicepresidente fue motivada por el deseo de proteger a su hijo de los cargos penales. Las afirmaciones de Giuliani se ven luego socavadas cuando Bloomberg informa que la investigación de Burisma estaba “inactiva” cuando Biden presionó al fiscal para que renunciara.

7 de mayo de 2019 — La Embajada de EE.UU. en Kiev anuncia que la embajadora Marie Yovanovitch dejará su cargo antes de lo previsto.

20 de mayo de 2019 — Zelensky presta juramento como presidente. Ordena elecciones anticipadas para el parlamento.

21 de julio de 2019 — El partido de Zelensky obtiene la mayoría de los escaños en el parlamento durante las elecciones anticipadas.

25 de julio de 2019 — Zelensky habla con Trump por teléfono. Trump le pide a Zelensky que trabaje con Giuliani y el fiscal general Bill Barr en una investigación de Biden, según las notas de la llamada publicadas a raíz de una denuncia de un informante sobre la conducta del presidente. Más tarde se informa que Trump le dijo a su jefe de gabinete interino que bloqueara casi US$ 400 millones en ayuda militar a Ucrania antes de hablar con Zelensky.

1 de septiembre de 2019 — Zelensky se reúne con el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, en Polonia para conmemorar el aniversario del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Pence viaja a Polonia en lugar de Trump, quien canceló su viaje para monitorear el huracán Dorian a medida que la tormenta se acerca al sureste de los Estados Unidos. Zelensky y Pence hablan sobre la asistencia militar y la corrupción en Ucrania.

7 de septiembre de 2019 — Los medios de comunicación ucranianos y rusos informan que 70 personas han sido liberadas en un tan esperado intercambio de prisioneros entre Ucrania y Rusia, una medida que pretende aliviar las tensiones entre los dos países.

25 de septiembre de 2019 — Zelensky se reúne con Trump al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Durante una conferencia de prensa conjunta, Zelensky dice que no quiere involucrarse en la política estadounidense y destaca que no se sintió presionado por Trump durante la llamada telefónica de julio.

1 de octubre de 2019 — Zelensky acepta celebrar elecciones locales en el este de Ucrania y firma acuerdos con Rusia, monitores europeos y separatistas de la región. El acuerdo podría allanar el camino para las conversaciones de paz entre Zelensky, Putin y los líderes europeos. Los nacionalistas ucranianos protestan por el acuerdo y lo describen como una capitulación ante Rusia.

4 de marzo de 2020 — Zelensky reemplaza al primer ministro del país y dice que espera que el nuevo primer ministro “haga lo imposible”. El parlamento de Ucrania aprueba a Denis Shmygal como nuevo primer ministro, luego de aceptar la renuncia de Oleksiy Honcharuk en una sesión extraordinaria de Verkhovna Rada, el parlamento de Ucrania.

11 de junio de 2020 — En un comunicado a CNN, el Pentágono confirma que está avanzando con un paquete de asistencia de seguridad de US$ 250 millones para Ucrania, la mitad del cual dependía de que Kiev progrese en las reformas y los esfuerzos anticorrupción. La declaración dice que los “fondos, de los cuales US$ 125 millones estaban condicionados al progreso de Ucrania en las reformas de defensa, proporcionarán equipos para respaldar los programas de capacitación en curso y las necesidades operativas”.

3 de diciembre de 2021 — Después de meses de aumentos constantes a lo largo de la frontera entre Rusia y Ucrania, CNN informa que las fuerzas rusas tienen capacidades a lo largo de la frontera con Ucrania para llevar a cabo una invasión rápida e inmediata, incluida la construcción de líneas de suministro como unidades médicas y combustible. eso podría sostener un conflicto prolongado, si Moscú decide invadir.

8 de diciembre de 2021 — Biden descarta enviar tropas estadounidenses a Ucrania para defender al país de una invasión rusa un día después de exponer las consecuencias de tal incursión durante una llamada telefónica con Putin.

Invasión de Rusia a Ucrania

24 de febrero de 2022 — El presidente de Rusia, Vladimir Putin, pronunció un discurso el jueves por la mañana temprano, diciendo que había decidido “llevar a cabo una operación militar especial… para proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kyiv durante ocho años”, repitiendo una afirmación sin fundamento sobre la región de Donbás respaldada por los separatistas rusos de Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, respondió varias horas después con un discurso propio de un minuto de duración, diciendo que había hablado con el presidente de EE.UU., Joe Biden, y que Estados Unidos reunía apoyo internacional para Ucrania.

El ataque comenzó horas antes del amanecer con una serie de misiles contra lugares cercanos a Kyiv, así como el uso de artillería de largo alcance contra la ciudad nororiental de Járkiv, cerca de la frontera con Rusia.

Varias detonaciones al este de Kyiv dejaron enormes columnas de humo gris que se elevaban hacia el cielo nocturno. Uno de los principales objetivos fue el principal aeropuerto internacional de Boryspil.

