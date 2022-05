Tormentas generadoras de tornados amenazan la ciudad de Nueva York y Washington

urielblanco

(CNN) — Vientos dañinos, granizo de gran tamaño e incluso tornados azotarán la región más densamente poblada de Estados Unidos en la tarde de este lunes y podrían causar estragos en los trayectos nocturnos.

Un meteorólogo de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Washington dijo por teléfono esta mañana: “En cuanto a las previsiones de condiciones meteorológicas severas, la jornada de hoy podría ser la más amplia de esta temporada hasta ahora”.

Más de 100 millones de personas estarán este lunes bajo alerta, ya que un frente frío atraviesa zonas como la ciudad de Nueva York, Washington y Filadelfia, por nombrar algunas.

La grave amenaza nos tiene este día un poco preocupados, para ser sinceros. No es inaudito que se produzcan tornados en estas zonas, pero son mucho más raros de lo que vemos en el sureste y las llanuras.

Tan solo el año pasado, varios tornados azotaron el área de D. C., y hace menos de dos meses se emitieron alertas de tornado en la capital de la nación. Quizá recuerden el video viral del meteorólogo de D. C. que avisó a su familia en vivo por televisión cuando un tornado se acercaba a ellos.

Más de 28 millones de personas están incluidas en la zona de mayor riesgo de hoy, que es un nivel 3 de 5 de riesgo “elevado” de mal tiempo. Filadelfia y Washington están incluidas en el área de mayor riesgo de este lunes.

La ciudad de Nueva York, Raleigh y Norfolk están incluidas en un riesgo “leve” de mal tiempo, que es el nivel 2 de 5.

“Los vientos dañinos parecen ser la principal amenaza, pero es posible que haya granizo grande y algunos tornados”, dijo la oficina del NWS en Baltimore/Washington.

La tormenta, paso a paso

Las tormentas se producirán en varias rondas este lunes, con tormentas de vida corta que se desarrollarán previo a la línea principal de tormentas a primera hora de la tarde, entre el mediodía y las 3 p. m. Las tormentas se forman a partir de células convectivas de manera aislada y no son parte de una línea de tormentas mayor.

“Estas tormentas son a menudo las más peligrosas y las más propensas a producir tornados, porque pueden aprovechar todo el entorno de la tormenta y la energía a su alrededor”, dijo el meteorólogo de CNN Dave Hennen. “Las tormentas en una línea están compitiendo con otras tormentas a su alrededor, que pueden tomar parte de la energía e interrumpir los vientos que pueden causar un tornado”.

La mayoría de las oficinas del NWS señalaron el riesgo de células convectivas aisladas —tormentas que se forman por sí solas— en sus análisis de pronóstico en la mañana de este lunes, incluyendo Nueva York.

“Cualquier célula convectiva aislada que se ponga en marcha podría producir granizo grande o incluso un tornado aislado”, dijo la oficina del NWS en la ciudad de Nueva York.

A media tarde, el frente frío avanzará desde los Apalaches hacia las regiones del Atlántico medio y el noreste, cuando la segunda ronda de clima severo comience a moverse.

The risk of severe t’storms over much of our region today is ENHANCED (level 3 of 5). Damaging winds appear to be the primary threat, but hail, a few tornadoes, & flooding are also possible. Remain alert for rapidly changing weather conditions late this AM through the afternoon. pic.twitter.com/G4f1NkUO09 — NWS Baltimore-Washington (@NWS_BaltWash) May 16, 2022

“Estas rondas solo tendrán un par de horas de diferencia, por lo que la conclusión es que numerosas tormentas severas dispersas impactarán el área esta tarde hasta principios de esta noche de oeste a este”, dijo la oficina del NWS en Baltimore/Washongton.

La línea principal llegará a:

Washington a las 2 p. m. ET

Filadelfia a las 4 p. m. ET

Nueva York a las 5 p. m. ET

El clima severo que acompaña al frente frío será principalmente una amenaza de viento. “Los vientos dañinos en línea recta de 88-96+ km/h siguen siendo la principal amenaza”, dijo la oficina del NWS en Filadelfia.

El frente frío estará corriendo a través de las grandes ciudades durante el punto álgido de los viajes por la tarde también. “Cualquiera que planee viajar o estar al aire libre hoy debe prestar atención adicional a cualquier alerta y advertencia, y estar listo para buscar refugio rápidamente”, dijo la oficina del NWS en Baltimore/D. C.

Con las tormentas moviéndose rápidamente, solo hay un ligero riesgo de inundaciones repentinas, pero, con la naturaleza de este evento y los aguaceros torrenciales esperados, hay que estar atentos a posibles inundaciones repentinas.

“Las tasas de lluvia probablemente serán intensas, lo que significa que si cualquier área cerca o sobre el corredor urbano es golpeada con múltiples rondas esto podría conducir a casos de inundaciones repentinas”, dijo la oficina del NWS en Filadelfia.

A medida que el frente continúa empujando hacia el este, se debilitará lentamente. Las tormentas deberían alejarse de la costa durante la noche.

Las tormentas también son posibles sobre el mayor incendio forestal del país. Pero es probable que no aporten ninguna ayuda en forma de lluvia.

Los incendios forestales no dan señales de disminuir

Esta imagen del incendio de Hermit’s Peak/Calf Canyon fue tomada desde el espacio el 10 de mayo y muestra una nube pirocúmulo que se está formando en el lado norte del incendio.

El incendio de Hermit’s Peak/Calf Canyon es ahora el mayor incendio en la historia del estado de Nuevo México y no muestra signos de desaceleración.

Hasta este lunes por la mañana, el fuego ha quemado 120620 hectáreas y está contenido en un 27%.

Las advertencias de bandera roja están en vigor hoy de nuevo en la zona, lo que significa que las condiciones podrían permitir que el fuego se extienda aún más.

“Los relámpagos secos con cambios repentinos y fuertes de vientos erráticos de cualquier tormenta cercana” podrían provocar una rápida propagación o desplazamiento de las líneas de fuego. Los vientos de los desprendimientos de las tormentas podrían alcanzar rachas de casi 100 km/h, además de un nivel 1 de 5 de riesgo de vientos tormentosos dañinos con algunas de las tormentas. “Cualquier incendio nuevo o en curso será muy difícil de controlar”, dice la advertencia.

Las alertas de incendios también están en vigor en el oeste de Texas, donde el peligro de incendio llegará al nivel 2 de 3, rango crítico, este martes por la tarde.

El clima de incendios únicamente empeorará a medida que el calor siga aumentando en el sur esta semana.

Se prevé que en los próximos días se alcancen más de 200 temperaturas máximas diarias desde el suroeste hasta la costa este a mediados de la semana.

