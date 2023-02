Pink está decepcionada de que sus comentarios sobre una discusión de décadas con Christina Aguilera llegaron a los titulares

Agregó que “por cada una o dos mujeres con las que he tenido problemas, hay cientos a las que he felicitado, apoyado y amado. Pero no hablamos de eso”. Pink agregó que existe un doble estándar cuando se trata de hombres y mujeres en la industria del entretenimiento, y escribió: “Me pregunto cuándo fue la última vez que se le preguntó a Bradley Cooper o Robert De Niro en una entrevista tras otra sobre cualquier discusión que hayan tenido. ¿Qué hay de Christian Bale?”.

