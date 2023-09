ANÁLISIS | Trump explica exactamente cuán salvaje y extremo sería su segundo mandato

Trump ha sembrado y propagado muchas de estas narrativas durante meses, ejerciendo presión política sobre los líderes republicanos en el Capitolio para que consideren la posibilidad de una investigación de juicio político contra Joe Biden. Los partidarios de la medida aún no han demostrado qué delitos o faltas graves, o casos de traición o soborno (el estándar constitucional para el juicio político) se aplican a Biden. El presidente ha negado estar involucrado en cualquiera de los negocios de su hijo y los republicanos no han presentado ninguna prueba de irregularidades por su parte en relación con esos acuerdos. Aún así, la mayoría de los estadounidenses en una encuesta reciente de CNN (61%) dice que cree que Joe Biden tuvo al menos alguna participación en los negocios de Hunter Biden, con un 42% diciendo que cree que actuó ilegalmente y un 18% diciendo que sus acciones fueron ilegales. poco ético pero no ilegal. Una mayoría del 55% también dice que el presidente ha actuado de manera inapropiada en relación con la investigación de su hijo sobre posibles delitos, mientras que el 44% dice que ha actuado de manera apropiada.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.