Supervivientes del terremoto de Marruecos están abandonados a su suerte en las montañas del Atlas

Su teléfono no ha dejado de sonar en dos días. Familiares y amigos no dejan de llamarle, pidiéndole constantemente novedades. Pero él no tiene noticias que compartir. El lugar se ha vuelto demasiado inestable y peligroso y los bomberos locales han ordenado a los residentes que abandonen la zona, deteniendo la búsqueda de los desaparecidos.

