ANÁLISIS | Tienen la tarea de ver “las peores imágenes imaginables” de la guerra entre Israel y Hamas. Están pagando un alto precio

Con al menos 19 periodistas muertos desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas, el Comité para la Protección de los Periodistas se unió a más de 200 organizaciones para pedir un alto el fuego humanitario. (CPJ) “Una disculpa a nuestros lectores”: el consejo editorial del Philadelphia Inquirer dijo que “lamenta la publicación de una caricatura editorial que reforzaba los tropos antisemitas”. (Inquirer) “Más de cinco decenas de diarios propiedad de la firma de inversión Alden Global Capital publicaron un editorial el miércoles instando a los medios de comunicación a describir a Hamas como una organización terrorista”, informó Sara Fisher. (Axios) “Esta es realmente una operación en la que hemos movilizado a toda la sala de redacción”, dijo a Peter Kafka el editor internacional del Washington Post, Douglas Jehl. (Podcasts de Apple) Una “oleada de desinformación” amenaza con “avivar” el conflicto, informaron Stephanie Burnett, Stephen Farrell y Hardik Vyas. (Reuters) “La guerra entre Israel y Hamas muestra cómo las redes sociales han renunciado a los hechos”, argumentó Kali Hays. (Insider) Stuart Thompson y Mike Isaac informaron sobre cómo Hamas está “explotando el desafío que enfrentan las empresas de redes sociales para lograr el equilibrio adecuado en materia de moderación”. (The New York Times) Hamas ha estado utilizando Internet “como una herramienta para el terrorismo y el antisemitismo, basándose en un manual iniciado por el Estado Islámico con el objetivo de infundir miedo, ganar atención y reunir apoyo para potencialmente más ataques por venir”, escribieron Drew Harwell y Elizabeth Dwoskin. (The Washington Post) “Muerte en el desierto”: Alexei Barrionuevo y Natalie Korach profundizaron en el festival de música israelí atacado por terroristas de Hamas. La pieza presenta fotografías inéditas del festival realizadas por Ido Derby y Liav Franko. (The Wrap) Noah Lanard se sentó con Haggai Matar –quien se hizo famoso por negarse a servir en las FDI y luego se convirtió en periodista de Haaretz y otros medios israelíes– para discutir la realidad de pesadilla de la guerra. (Mother Jones) Los Globos de Oro donaron US$ 75.000 al Comité para la Protección de los Periodistas, expresando su “compromiso de apoyar a los periodistas valientes que asumen tremendos riesgos personales para arrojar luz sobre los acontecimientos y mantener al mundo informado”. (The Hollywood Reporter) Quentin Tarantino visitó tropas en Israel para “elevar la moral”. (The Hollywood Reporter) El Festival de Cine de El Cairo fue cancelado debido a la guerra. (Variety)

