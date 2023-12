Gobierno de Nicolás Maduro y Plataforma Unitaria de la oposición venezolana acuerdan procedimiento para levantar inhabilitaciones políticas

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, aseguró este jueves, horas antes de que se hiciera público el procedimiento para el levantamiento de inhabilitaciones, que esperaban ver las decisiones de las autoridades venezolanas. “Todavía no he visto ningún avance (…) no me adelantaré a hablar sobre las decisiones en relación con las sanciones de una manera u otra sobre lo que se va a hacer de ahora en adelante”, dijo en conferencia de prensa.

