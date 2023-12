Macaulay Culkin recibe una estrella en el Paseo de la Fama con un emotivo mensaje de su madre en “Home Alone”

Macaulay Culkin, protagonista de los clásicos de los 90 “Home Alone” y “Home Alone 2: Lost in New York”, entre otros muchos títulos, recibió esta semana una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Para felicitarle estaba su madre en la pantalla, Catherine O’Hara.

