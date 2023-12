Nuevo León amanece con dos gobernadores y se enfrenta a una crisis política

“La Constitución de Nuevo León -y la SCJN lo confirmó-que el Congreso otorga permiso para ausentarse del cargo como gobernador. Y es el mismo Congreso el único que puede revertir ese permiso. Entonces no procede que Samuel García decida por sí mismo reasumir el cargo si el Congreso no lo ha aprobado. No procede. Es un vicio de legalidad”, señaló el senador Emilio Álvarez Icaza, en X.

