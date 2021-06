Por qué científicos y meteorólogos visten a rayas azules y rojas

Noticias - CNN

Ángela Reyes

(CNN) — En momentos en que la sequía extrema asola el oeste de Estados Unidos y se gestan tormentas más intensas en los trópicos, personas preocupadas por el clima se sumaron a científicos y meteorólogos el lunes en una campaña que tiene como objetivo dirigir la atención del mundo hacia la crisis climática.

La campaña bajo la etiqueta #ShowYourStripes, que puede traducirse como «muestra tus rayas», es una propuesta visual que está diseñada para ilustrar algo intrínsecamente difícil de retratar: cuánto ha aumentado la temperatura de la Tierra.

De izquierda a derecha, cada franja del diseño representa el cambio de temperatura de cada año desde principios del siglo XX. Los tonos azules indican años más fríos que el promedio, mientras que los tonos en rojo representan años más calurosos que el promedio.

Las imágenes muestran una transición considerable del azul al rojo en los últimos años, lo que indica que hubo un aumento alarmante de las temperaturas en todo el mundo. Las franjas de color rojo oscuro del lado derecho ponen de manifiesto cómo la actividad humana ha contribuido a las emisiones que calientan el planeta a lo largo del tiempo.

El antes y después del lago Mead tras sequía de 21 años 0:57

Ed Hawkins, investigador sobre el clima en la Universidad de Reading y creador de las franjas, dijo que el cambio más llamativo recientemente es que «casi todos los países tienen una franja roja oscura al final».

Un diseño que ya se convirtió en tendencia

«La idea (detrás de las rayas) es comunicar el cambio climático de la forma más sencilla, cruda y convincente posible», dijo Hawkins el lunes durante una conversación con Climate Central. «Simplemente es usar el color para mostrar la realidad del mundo que se vuelve más caluroso», explicó.

El diseño se ha convertido en una tendencia desde que Hawkins debutó en 2018. Integrantes del Congreso han usado las rayas como insignias, estas han aparecido en la portada de The Economist y como telón de fondo para conciertos. Incluso se usaron como una envoltura personalizada para un Tesla.

Además de que el diseño estará en la Semana de la Moda de Londres este año, aquí te mostramos algunas formas en las que personas de todo el mundo están mostrando las rayas y generando conciencia sobre la gravedad del cambio climático.

In honor of National #selfieday, #Celsiusbear is helping to promote #climatescience awareness by wearing a #ShowYourStripes shirt. Visit @climatecentral for more on your local #stripes. #metsunite pic.twitter.com/PJMhHP1Wpj — AMS Education (@AMSeducation) June 21, 2021

#showyourstripes This is my 23rd year in climate policy. pic.twitter.com/cPoda6JwRA — Anja Kollmuss (@ClimateAnja) June 20, 2021

Delighted to announce that the Warming Stripes are heading to London Fashion Week in September, with a sustainably-sourced and ethically-produced clothing range by @HouseOfTammam! See: https://t.co/HjZnkaG7gW and https://t.co/Gi9XCVPzyi pic.twitter.com/v6LCx9weJ8 — Ed Hawkins (@ed_hawkins) June 21, 2021

It’s #ShowYourStripes dayHow will you be showing yours? A simple representation by @ed_hawkins to show the change in Global temperatures and how the World is warming pic.twitter.com/Nireu2FSp9 — Laura Tobin (@Lauratobin1) June 21, 2021

Australian wool growers have everything to lose from unchecked climate change: not least from the climate tariffs they’ll face if Australia does nothing. My thanks to @CommonGraceAus for their #ShowYourStripes campaign, calling for strong climate action. #auspol pic.twitter.com/xZ0c5I2tWJ — Andrew Leigh (@ALeighMP) June 21, 2021

Showing off my handmade crocheted climate stripes blanket for #showyourstripes day. The perfect visual to show the global temperature change since 1850 and the real threat of climate change (it also keeps me warm in the cargo bike too!) pic.twitter.com/eVBcwkC03w — Rhian Betty (@RhianBetty) June 21, 2021