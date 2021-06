Danna Paola resurge como el ave fénix con el tema «Mía»

Noticias - CNN

(CNN Español) — Danna Paola deja atrás el amor de sus exparejas para dar paso a una mujer madura y sin prejuicios con el tema «Mía». Después de haber logrado gran éxito con su quinto álbum «K.O.» (abreviatura de knock out), la cantante presenta un tema liberador y personal.

«Me liberé de muchas cosas, de personas e inseguridades, y sobre todo me lancé a experimentar mucho conmigo misma. Escribí muchísimas canciones en un bloqueo personal y también profesional, de composición, artístico, y no sabía qué hacer. No podía componer», afirma la cantante.

Pero este tema surgió cuando se reunió con sus productores porque sentía la necesidad de sacar lo que tenía atorado adentro: «Había compuesto tantas canciones que ya no sabía de qué hablar. Y en una noche que se escribió, fue increíble la experiencia de resurgir de las cenizas y literal fue abrir la puerta a una nueva era, tanto en mi música como a mí».

¿Qué ha aprendido Danna Paola tras la pandemia?

Para Danna Paola, como para la mayoría de las personas en el mundo, 2020 fue un año difícil. La también actriz afirma que tuvo que aprender a balancear entre su vida personal y profesional.

«Soy súper ‘workaholic’ y tuve que aprender a ponerle más atención a mi persona, a mis relaciones personales, de familia, amigos, y sobre todo a conocerme mejor como ser humano y como mujer», asegura.

«Esto me ayudó a transmitir mi sentir en mis canciones. Comunicar lo que me está pasando y lo que he vivido a través de mi música. Es mi manera de drenar mis sentimientos. Al final creo que eso es lo ‘cool’. Eso es lo que yo busco en una canción que me identifique y que me haga sentir y entender la letra de cada canción y que me cuenten historias», afirma.

J Balvin, un gran consejero

La misma Danna Paola confiesa que «Mía» es un tema que la llena de energía, ya que hace tiempo que no sentía eso con una canción: «No porque con mis otras canciones no me haya pasado así, pero también estaba en un momento de mi vida súper distinto y difícil y era como más drenar emociones y soltarlas».

Agrega que «Mía» ya traía una energía muy potente y que uno de los mejores consejos en su carrera se lo dio J Balvin: «Me dijo: ´Tienes que disfrutar el proceso de las cosas, porque a veces uno ya cuando los tiene, ya pasó. Cuando disfrutas el proceso es cuando más recuerdos lindos tienes acerca de las cosas’».

Danna Paola tiene 5 nominaciones a los premios MIAW 2021 de MTV Latinoamérica al igual que Bad Bunny y solo por debajo de Karol G, quien lidera con seis en total. Esta vez la entrega podrá verse en toda Latinoamérica el próximo 13 de julio bajo la conducción de Kali Uchis y Kenia OS.

