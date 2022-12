La selección argentina celebró en Buenos Aires: los futbolistas no pudieron terminar el recorrido y fueron trasladados en helicópteros

1 de 25 | Una imagen del icónico Obelisco rodeado de aficionados para recibir este martes a la selección argentina. 2 de 25 | Los aficionados de Argentina se reúnen en el Obelisco antes de un desfile de la victoria de la selección nacional masculina de fútbol de Argentina, que ganó la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. 20 de diciembre de 2022 en Buenos Aires, Argentina. (Foto de Marcelo Endelli/Getty Images) 3 de 25 | Los aficionados de Argentina esperan que el autobús con los jugadores de Argentina pase por el Obelisco para celebrar después de ganar el torneo de la Copa Mundial Qatar 2022. El avión que transporta a los ganadores de la Copa Mundial Argentina y su capitán Lionel Messi de regreso desde Qatar llegó al aeropuerto internacional de Ezeiza en Buenos Aires a las 2:40 am (05:40 GMT) del martes. El martes al mediodía comenzarán una gira por el centro de la ciudad de Buenos Aires con millones de personas que se esperan en las calles en lo que es un día festivo. (Foto de Luis ROBAYO / AFP) (Foto de LUIS ROBAYO/AFP vía Getty Images) 4 de 25 | Lionel Messi al llegar del avión que lo trajo de Qatar junto al resto de la selección argentina. 5 de 25 | Una bandera con la cara de Diego Armando Maradona entre la multitud que espera a la selección argentina en el obelisco. 6 de 25 | Seguidores de Argentina esperan al autobús con los jugadores de Argentina pase por el Obelisco para celebrar después de ganar el torneo de la Copa Mundial Qatar 2022 (Foto de Luis ROBAYO / AFP) (Foto de LUIS ROBAYO/AFP vía Getty Images) 7 de 25 | Una bandera de Lionel Messi y la leyenda del fútbol Diego Maradona antes de la llegada de la selección nacional de fútbol masculina de Argentina después de ganar la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, el 20 de diciembre de 2022 en Buenos Aires, Argentina. (Foto de Rodrigo Valle/Getty Images) 8 de 25 | Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Lionel Messi, Ángel Di María y Nicolás Otamendi celebran en el autobús después de llegar a Argentina tras ganar la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, el 20 de diciembre de 2022 en Buenos Aires, Argentina. (Foto de Rodrigo Valle/Getty Images) 9 de 25 | Los jugadores de Argentina celebran tras su llegada a Argentina después de ganar la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, el 20 de diciembre de 2022 en Buenos Aires, Argentina. (Foto de Rodrigo Valle/Getty Images) 10 de 25 | Vista aérea de los aficionados de Argentina reunidos en el Obelisco mientras esperan el desfile de la victoria de la selección nacional masculina de fútbol de Argentina después de ganar la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 el 20 de diciembre de 2022 en Buenos Aires, Argentina. (Foto de Marcelo Endelli/Getty Images) 11 de 25 | Un aficionado se sienta encima de un poste de luz mientras miles de personas se reúnen durante un desfile de la victoria de la selección nacional masculina de fútbol de Argentina después de ganar la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 el 20 de diciembre de 2022 en Buenos Aires, Argentina. (Foto de Marcos Brindici/Getty Images) 12 de 25 | Seguidores de Argentina esperan que el autobús con los jugadores de Argentina pase por el Obelisco para celebrar después de ganar el torneo de la Copa Mundial Qatar 2022 en Buenos Aires el 20 de diciembre de 2022. 13 de 25 | Congregación de miles de personas para recibir a la selección argentina tras ganar la Copa del Mundo 2022, en Qatar. 14 de 25 | Argentinos esperan en el Obelisco al autobús con los jugadores de Argentina tras el triunfo de la Copa Mundial de Qatar 2022 (Foto de EMILIANO LASALVIA/AFP vía Getty Images) 15 de 25 | Festejos en el Obelisco tras el triunfo de Argentina en la Copa del Mundo, este martes 20 de diciembre (Photo by EMILIANO LASALVIA/AFP via Getty Images) 16 de 25 | Seguidores de Argentina esperan a la selección para los festejos tras el triunfo de la Copa del Mundo. 17 de 25 | Festejos en el centro de la ciudad de Buenos Aires mientras se espera al autobús de los jugadores de la selección para celebrar el triunfo en la Copa del Mundo de Qatar 2022. 18 de 25 | El Obelisco de Buenos Aires, rodeado de millones de personas que fueron a recibir a Lionel Messi y la selección argentina tras el triunfo en la Copa del Mundo de Qatar 2022. 19 de 25 | Aficionados argentinos este martes, en la bienvenida a Lionel Messi y la selección nacional a Argentina tras la victoria de la Copa del Mundo de Qatar 2022. 20 de 25 | Seguidores de la selección argentina esperan al grupo en masa en las calles de Buenos Aires tras su victoria en el Mundial de Qatar 2022 21 de 25 | Los jugadores de la selección argentina son recibidos por el público en Argentina tras ganar la Copa del Mundo en Qatar 2022 (Crédito: LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images) 22 de 25 | Los jugadores de la selección argentina son recibidos por una marea de gente para celebrar la victoria en la Copa del Mundo. 23 de 25 | Messi con la copa del mundo durante los festejos en Argentina por la victoria en el Mundial de Qatar 2022. 24 de 25 | Un hincha colgado de un poste celebra mientras pasa el autobús con Messi y los jugadores. (Crédito: TOMAS CUESTA/AFP via Getty Images) 25 de 25

