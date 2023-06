Qué ocurre cuando hay una emergencia médica en un avión

Esto no siempre ocurre; no hay una política establecida, y Feld dice que “ciertamente no es nada que esperaría”.

Cuando Hemal estaba atendiendo el parto en el avión, era consciente de que no tenía kit de sutura, por lo que no sería posible aplicar puntos. Afortunadamente, no tuvo que hacerlo, pero siempre lo tuvo presente.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.