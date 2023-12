¿Quién es George Santos y por qué lo expulsaron del Congreso de EE.UU.?

Poco de esto había sido cuestionado, aparte de las notas de preocupación expresadas en los medios locales, antes de que Santos fuera elegido. El candidato demócrata de 2022, Robert Zimmerman, dice que intentó llamar la atención sobre los antecedentes de Santos, pero los grandes medios de comunicación estaban preocupados por las contiendas de mayor perfil. No fue hasta más de un mes después de que Santos ganara el tercer distrito del Congreso que The New York Times publicó un informe en el que “cuestionaba partes clave del currículum”.

Santos acordó pagar un total aproximado de US$ 4.878,45. De ese monto, aproximadamente US$ 2.000 para el Gobierno en concepto de multa y US$ 2.800 a la víctima, Bruno Simões.

A partir de enero de 2019, Santos comenzó a publicar tuits sobre sus opiniones políticas. Envió muchos oponiéndose al aborto. En otros, hizo comentarios negativos sobre políticos, incluida la representante Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata del Bronx, y el entonces gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo. La mayoría de las publicaciones no recibieron me gusta ni retuits, pero esa falta de participación no lo disuadió del activismo político y, en última instancia, dio sus frutos cuando finalmente ganó un cargo político.

